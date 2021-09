Stade Rennais, Girondins, PSG, OM, OL : retournement de situation pour Ben Arfa ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Après une saison pénible du côté de Bordeaux, où tout avait bien démarré avant que les choses ne se compliquent après les fêtes, Hatem Ben Arfa et le FCGB ont décidé de ne pas actionner la clause du contrat permettant au gaucher de rester une année de plus en Gironde. Voilà comment le talentueux meneur de jeu se retrouve une fois de plus sur le marché des transferts, à 34 ans, alors que la nouvelle saison a repris.

Contacté par deux clubs turcs, Ben Arfa aurait fait savoir qu'il souhaitait poursuivre sa carrière en France, histoire de découvrir un septième club après l'OL, l'OM, l'OGC Nice, le PSG, le Stade Rennais et, donc, les Girondins. Seulement, selon le média roumain Pro Sport relayé par Foot Mercato, une offre venue de Bucarest pourrait le faire réfléchir. Le Rapid lui offrirait un salaire mensuel de 10.000€ à 15.000€ (selon les sources) agrémenté de grosses primes liées au nombre d'apparition et d'un premier gros chèque pour sa signature. Surtout, chez le deuxième club le plus populaire de la capitale roumaine après le Steaua, HBA serait « une superstar que les spectaculaires fans du Rapid vont diviniser » et « c'est exactement ce que veut le Français en fin de carrière » selon Pro Sport. De quoi inciter Ben Arfa à revoir sa position ?

