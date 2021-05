Stade Rennais, PSG, Real Madrid - Mercato : nouveau rebondissement pour Camavinga !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce mardi, RMC Sport a fait savoir que les conseillers d'Eduardo Camavinga auraient annoncé aux dirigeants du Stade Rennais que leur joueur ne prolongerait pas son contrat et qu'il voudrait aller au Paris Saint-Germain.

Eduardo Camavinga Credit Photo - Icon Sport

Mais à en croire le journaliste de France Bleu Armorique, François Rauzy, le Stade Rennais aurait démenti cette information et discuterait toujours avec le milieu de terrain de 18 ans et ses représentants pour une prolongation de contrat. Une information confirmée ensuite par le Parisien.

Pour rappel, Eduardo Camavinga est en fin de contrat en juin 2022 avec le club Rouge et Noir. Au cas où il ne prolonge pas, les dirigeants rennais demanderait pas moins de 100 millions d'euros pour céder leur joyau cet été.

Sur le dossier Camavinga le club dément avoir reçu une fin de non recevoir concernant la prolongation et affirme toujours discuter avec le joueur et ses représentants #SRFC