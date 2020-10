PSG - Mercato : un joueur parisien a poussé Cavani dans les bras de Manchester United

Libre, depuis son départ du PSG en juin dernier, Edinson Cavani a longtemps hésité à faire son choix. Finalement, le 5 octobre dernier, le meilleur buteur de l'histoire des Rouge et Bleu a décidé de mettre vers l'Angleterre et Manchester United. Du côté d'Old Trafford, le goleador essaiera de dynamiser l'attaque des Red Devils. Sur le site internet de Manchester United, Cavani est revenu sur son choix de s'engager avec le géant britannique.

Ander Herrera a exhorté Cavani de s'engager avec MU !

Plusieurs joueurs du PSG ont joué un rôle crucial sur la venue de Cavani en Angleterre. "J’ai beaucoup parlé avec Ander (Herrera), ainsi qu’avec d’autres coéquipiers, comme Angel Di Maria, avec qui j’étais aussi à Paris. J’arrivais vraiment à la dernière minute et j’ai appelé Ander pour discuter. J’ai beaucoup d’admiration pour Ander, pour le genre de personne qu’il est et j’ai senti que ses paroles allaient m’aider, en me racontant un peu ce que c’était à United. Et donc, oui, c’est vrai qu’après avoir fini de parler avec Ander, nous sommes parvenus à un accord ici avec le club."

MU peut légitimement remercier Ander Herrera, son ex-élément (2014-2019). Sur les pelouses anglaises, Cavani étrennera le numéro 7, un chiffre porté au préalable par Best, Cantona, Beckham et Cristiano Ronaldo à Old Trafford.