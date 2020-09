RC Lens : effectif, Bordeaux, médiatisation...Franck Haise avait des choses à dire

A deux jours de la réception des Girondins de Bordeaux, à Bollaert samedi (17 heures), Franck Haise, l'entraîneur des Sang et Or, était face aux médias. L'occasion de donner des nouvelles de son effectif et d'évoquer la formation bordelaise, désormais entraînée par Jean-Louis Gasset.

L'effectif

"Au moment on se parle, sont inaptes Boli, Traoré et Haïdara qui purgera son 3e match de suspension. On a eu quelques bobos avec des joueurs, mais ils ont été protégés comme Kakuta."

Les Girondins de Bordeaux

"J'ai bie regardé tous leurs matches. Ça donne des idées sur les problèmes qu'on devra leur poser. Si Bordeaux aura un bloc bas ? Je ne sais pas. Sur 90 minutes, ils auront différentes séquences. Ils sont une animation offensive intéressante, des milieux qui se projettent. Il faudra répondre à plusieurs situations. Ils n'ont pas pris de buts en 3 matches, c'est une vraie solidité. A ce niveau-là, il n'y a pas de hasard."

Le niveau athlétique

Le niveau athlétique du groupe

"On est saignants depuis le début de saison. Mais au niveau des statistiques, du moins quand on les regarde, on se rend compte que si on est bien, on n'est pas non plus largement au-dessus des autres."

La défense

"C'est bien d'avoir des repères. Ma défense à trois me donne satisfaction, confiance. Avec la suspension de Loïc (Badé), je vais devoir trouver des solutions. Mais j'ai le choix, avec Fortes et d'autres. Radovanovic, même si il est suer le départ, pourra rendre service si il reste avec nous le 5 octobre. Pour le moment, il est en instance de départ, on verra par la suite."

Situation personnelle

"Je suis content d'avoir la confiance de mes dirigeants, de mon staff, de mes joueurs. Je suis heureux et fier d'avoir fait remonter le club en Ligue 1. Mais je connais le métier, et je sais que tout dépend des résultats. Aucun doute là-dessus. Par rapport à l'approche de mon métier, la médiatisation ne change rien. Moi, je ne la recherche pas. Je ne cherche pas à ce qu'on me reconnaisse dans la rue..."

Efficacité

"A Lorient, je suis content d'avoir gagné, mais on aurait du s'imposer plus largement. On peut aller plus loin dans notre efficacité, on doit y parvenir. On a déjà mis 5 buts depuis le début de saison, mais ça aurait pu être plus."