RC Lens : Lyon, les regrets, le public lensois, le RC Strasbourg, Haise répond à tout

Deux jours après la défaite face à l'OL, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, était face aux médias. Et ce avant d'affronter le RC Strasbourg, demain à 21 heures à Bollaert. Le technicien lensois est d'ailleurs revenu d'emblée sur la défaite face aux Gones. Propos retranscrits par le compte twitter de lensois.com. "Il y a des motifs de satisfaction à Lyon, mais le plus gros c'est quand on a un résultat positif. On n'était pas si loin que ça. J'ai quand même des regrets, même s'il y a des satisfactions. Lyon a eu une grosse emprise technique. Ils auraient pu ouvrir le score dans le premier quart d'heure. Après je trouve qu'on a bien géré les choses jusqu'au but encaissé avec des erreurs de positionnement. Je vais être très honnête, si on était resté à 3-0 à la 65e minute ou si on avait pris un quatrième but, on aurait pu faire certains changements. Mais vu le comportement de l'équipe, il fallait jouer le coup jusqu'au bout."

Place ensuite, au match face aux Alsaciens. Et, en premier lieu, donner des nouvelles de l'infirmerie. "Medina est toujours en ré-athlétisation. Mauricio, lui, a repris hier l'entraînement collectif. Le RC Strasbourg est une équipe très difficile à bouger. Elle est de surcroît sur une bonne dynamique. Il va encore falloir demain qu'on arrive à poser des problèmes. Il y aura encore l'absence de notre public et c'est frustrant depuis le début. J'espère que je connaitrai un jour le public à Bollaert..."