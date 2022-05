   RC Lens - Mercato : rebondissements pour Haise et Fofana !

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT ! Djaniny comme surprise du chef ?

Présent en conférence de presse, Seko Fofana a annoncé hier la couleur pour les deux matchs restants du RC Lens. « On est plutôt tranquille. On essaye de faire des bons matches, de les gagner, a-t-il affirmé. On reste sur une très bonne série (Lens n’a perdu aucun de ses six derniers matchs). On sait qu’une qualification européenne ne dépend pas que de nous. Mais ça se passe très bien à l'intérieur de notre vestiaire. On prend énormément de plaisir durant cette fin de saison »

Le milieu ivoirien s’est également confié sur une éventuel départ : « Ce que l'on vit est très spécial. Cette harmonie entre nous et nos supporters aussi. Je ne l'avais pas encore vécu. Si je suis amené à partir, je ne sais pas si je vais retrouver cette ambiance. Je me sens très bien ici et je n'ai aucun problème pour continuer l'aventure à Lens. Il peut se passer beaucoup de choses dans le foot. Il faut profiter et bien finir. »

Au sujet de Franck Haise, la donne pourrait aussi évoluer. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’homme de 51 ans sera l’entraîneur du RC Lens la saison prochaine. Les 58 points déjà acquis en L1 (1 de mieux que la saison passée), la qualité du jeu et la satisfaction du club sur le travail du staff appuient cette certitude... avec un bonus en prime selon L’Équipe. Déjà prolongé en juin dernier et revalorisé, l’entraîneur de l’équipe artésienne discute actuellement d’une nouvelle prolongation avec ses dirigeants. La durée de celle-ci n'a toutefois pas filtré.

Pour résumer Alors que la fin de saison approche, Seko Fofana fait un point sur les deux matchs restants et sur son avenir. Le milieu de terrain ivoirien veut profiter pour finir la saison en beauté et ne serait pas contre rester à Lens la saison prochaine.

