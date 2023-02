Montpellier - RC Lens : les Tops et les Flops lensois

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Les Tops

Angelo Fulgini : Auteur de l’ouverture du score d’un piqué du pied gauche (4e), l’ancien Angevin a été l’attaquant lensois le plus remuant du match jusqu’au moment où il a cédé sa place à Loïs Openda (64e).

Seko Fofana : Auteur de la passe décisive pour Angelo Fulgini (4e) et précis dans ses passes (94% de passes réussis), le capitaine des Sang et Or, qui a eu un gros volume de jeu comme à son habitude, a livré une copie très propre.

Les Flops

Deiver Machado : Buteur lors des deux derniers matchs, le Colombien a été en-deçà de son niveau ce soir, perdant la plupart des duels qu’il a eu à disputer (7 duels perdus sur 10). Remplacé par Massadio Haïdara (78e).

Przemysław Frankowski : En plus d’être coupable sur le but montpelliérain où il oublie Faitout Maouassa au marquage (59e), le Polonais a perdu beaucoup de ballons (22) et a été imprécis dans ses passes (74% de passes réussis). Remplacé par Julien Le Cardinal (89e).

🏁 Rejoints au score vers l'heure de jeu, les Sang et Or se sont procurés de nombreuses occasions sans parvenir à concrétiser. Ils pourront nourrir de la frustration tant il y avait la place pour arracher la victoire.@MontpellierHSC 1⃣-1⃣ @RCLens



⚽️ Fulgini (4')#MHSCRCL pic.twitter.com/tPpYC3Abzm — Racing Club de Lens (@RCLens) February 25, 2023

Pour résumer Le RC Lens a été accroché ce samedi sur la pelouse de Montpellier (1-1), à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1. Découvrez ci-desssus nos Tops et nos Flops du match côté Lensois.

