RC Lens : Seko Fofana rêve déjà du Real Madrid

Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Lens finira deuxième de Ligue 1 à l’issue de l’exercice 2022-2023, de quoi réjouir le capitaine lensois Seko Fofana. Interrogé aujourd’hui en conférence de presse, le milieu de terrain ivoirien se projette déjà sur de potentiels adversaires en Ligue des Champions avec une grosse préférence : « Un adversaire en LDC l'an prochain ? Le Real Madrid. Jouer face à une telle équipe nous permet d'apprendre. Manchester City et le Bayern également ».

Seko Fofana se projette sans se projeter

Quant à savoir s'il sera encore là l'an prochain ? L'intéressé se veut plus évasif : « Pour ce qui est de mon avenir, je ne sais pas où je serai. Mon objectif, c’était de remettre le club dans une compétition européenne. En Ligue des Champions, clairement. On a réussi, les questions se poseront mais je suis très tranquille avec ça. Je savoure ce qu’on a fait cette saison, on passera de bonnes vacances et on verra tout ça plus tard ».

Le RC Lens placé quoi qu'il arrive dans le 4ème chapeau de la Ligue des Champions, les Sang et Or semblent d'ores et déjà promis à une poule de la mort.