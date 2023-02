A la pause, Brest tient le RC Lens en échec dans un match très heurté

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

La plus belle action de la première période de ce Brest-Lens (0-0) s'est produite à la 39e minute. L'arbitre de la partie, M. Bastien, a réuni les deux capitaines, Pierre Lees Melou et Seko Fofana pour demander à leurs partenaires de se calmer. On en était déjà deux mêlées, quatre cartons jaunes et dix fautes, dont huit rien que pour les Brestois. Si on continue à ce rythme, le match ne se terminera avec 22 acteurs sur la pelouse. Ou alors il faudra compter les arbitres... Pourtant, quand les tacles n'ont pas volé bas, il y a eu du jeu en cette première période. Les Brestois ont bien démarré, avant que leur agressivité ne leur joue de mauvais tours. Et les Lensois auraient dû bénéficier d'un pénalty à la 32e minute quand, après avoir vu Bizot détourner sa puissante frappe, Machado a voulu tenter un coup du sombrero sur un Breton en pleine surface et a vu celui-ci détourner le ballon avec le haut du bras. La VAR a décidé qu'il n'y avait pas pénalty, sans doute parce que ledit bras était collé au corps du Brestois. Mais c'était quand même très limite. Le Racing s'est aussi procuré une énorme occasion juste avant la pause avec une tête de Sotoca et un tir d'Openda détournés par le portier breton. Espérons que les esprits seront moins échauffés en seconde période ! Il y’a penalty comme une maison monsieur l’arbitre ! #SB29RCL — 𝗠SV FOOT 🦅 (@MSVFoot) February 5, 2023

Pour résumer Quatre cartons jaunes, deux mêlées, des tacles très limites des deux côtés... Le match entre Brest et Lens se joue au niveau des muscles, pas du jeu développé. En conséquence, le score est de 0-0, même si les Sang et Or auraient dû bénéficier d'un pénalty pour une main dans la surface bretonne.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life