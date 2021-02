Angers - Lens : sur quelle chaîne voir le match ?

Zapping But! Football Club RC Lens : la rétrospective de l'année 2020 des Sang et Or

Rencontre de première moitié de tableau entre Angers et Lens ce dimanche. En forme, les Sang et Or se sont emparés de la cinquième place le week-end dernier en battant Dijon (2-1) et se déplacent sur la pelouse du SCO avec beaucoup de confiance. Le promu compte aujourd'hui cinq points d'avance sur son adversaire (40 pts contre 35) et voudra poursuivre sa série face à une équipe angevine (10e) qui connaît un petit passage à vide actuellement.

Angers - Lens sur Multisports 2