Angers - RC Lens : Haise a de la peine pour un Angevin après le match

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Bien aidé par l’exclusion de Mohamed-Ali Cho puis les deux bourdes de Danijel Petkovic, gêné par le soleil, le RC Lens a renversé ce dimanche le SCO d'Angers (2-1), lors de la 26e journée de Ligue 1.

Après la rencontre, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, s'est montré compatissant envers le portier angevin. "Joueur de foot est un métier difficile et gardien encore plus. Il a été gêné assurément par le soleil. Évidemment qu’on compatit, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. L’important est de se relever et je pense que les joueurs et le staff d’Angers vont se relever."

#LeDébrief après #SCORCL



💬 Franck Haise : « Le but encaissé a piqué notre orgueil et nous a fait réagir. »



💬 @Djoninho25 : « Heureux de ces trois points. On connaissait l'adversité et on s'est enfin lâchés après ce but encaissé. » pic.twitter.com/PQCzXSlwNf — Racing Club de Lens (@RCLens) February 27, 2022