Angers - RC Lens : Haise ne veut pas parler d'Europe

Mené jusqu'au dernier quart d'heure de jeu, le RC Lens a renversé ce dimanche le SCO d’Angers (2-1) grâce à des buts de Batista Mendy contre son camp et Jonathan Clauss. Grâce à cette victoire, les Sang et Or remontent à la 6e place du classement.

Quelques minutes après le coup de sifflet final, l'entraîneur lensois, Franck Haise, s'est arrêté au micro d'Amazon Prime Vidéo où il a refusé de parler d'ambitions européennes. "On avait réagi heureusement dès le but d’Angers. Notre première mi-temps n’était pas satisfaisante. Il manquait un certain nombre de choses notamment sur le plan technique avec beaucoup trop de déchets. Cette première mi-temps était loin d’être reluisante. Puis, on entame cette seconde période à l’image de cette fin de première mi-temps qui était mièvre. Après, il y a des garçons de qualité, de caractère. Ils ont su réagir. On n’a pas beaucoup agi, mais on a su réagir. (…) Le Top 5 n’est pas une discussion aujourd’hui. On a 40 points au bout de la 26e journée, c’est-à-dire que le même nombre de points que l’an passé. Si tout le monde est ambitieux, avoir ses 40 points est un signal fort surtout que l’on peut faire mieux que ce que l’on a fait aujourd’hui. C’est cette régularité dans la performance que l’on doit chercher. On ne parle pas d’Europe pour le moment, on en est loin. Il faut garder un état d’esprit conquérant jusqu’à la fin de la saison. Le premier objectif est déjà acquis à 12 journées de la fin."

🏁 Ce groupe a un cœur immense ❤️💛 Menés au score jusqu'à la 74e minute, les Sang et Or ont su rester réalistes pour complètement inverser la tendance dans cette rencontre ! Un succès ô combien important pour se rapprocher du top 5.@AngersSCO 1⃣-2⃣ @RCLens #SCORCL pic.twitter.com/LCmx0kyo5N — Racing Club de Lens (@RCLens) February 27, 2022