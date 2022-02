Angers SCO - RC Lens : Leca s'auto-félicite pour son choix lors du toss d'avant-match

Zapping But! Football Club RC Lens : qui doit accompagner Kalimuendo en attaque ?

Mené jusqu'au dernier quart d'heure de jeu, le RC Lens a renversé ce dimanche Angers (2-1), à l'occasion de la 26e journée de Ligue 1. Avant la rencontre, le gardien des Sang et Or, Jean-Louis Leca, avait demandé à son capitaine, Seko Fofana, de jouer la première période face au soleil.

Un choix qui s'est avéré payant puisque le gardien du SCO, Danijel Petkovic, gêné par le soleil rasant, a commis deux bourdes en seconde période. "Je n’avais pas trop réfléchi à ça. Mais quand j’ai vu que le soleil commençait à baisser, je me suis dit que c’était le bon choix. On sait qu’on est à un poste délicat où on n’a pas le droit à l’erreur. Ce soir, malheureusement, il les paie cash. Tant mieux pour nous, mais, quand on fait partie de la confrérie des gardiens, ça nous touche parce qu’on ne le souhaite à personne", a expliqué Jean-Louis Leca après le match.

🏁 Ce groupe a un cœur immense ❤️💛 Menés au score jusqu'à la 74e minute, les Sang et Or ont su rester réalistes pour complètement inverser la tendance dans cette rencontre ! Un succès ô combien important pour se rapprocher du top 5.@AngersSCO 1⃣-2⃣ @RCLens #SCORCL pic.twitter.com/LCmx0kyo5N — Racing Club de Lens (@RCLens) February 27, 2022