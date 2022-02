Angers - RC Lens : les Tops et les Flops de la victoire renversante des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Les Tops

Jonathan Clauss

À l’origine du premier but lensois inscrit par Batista Mendy contre son camp (74e), Jonathan Clauss a ensuite offert le but de la victoire au RC Lens d’une frappe flottante et croisée du pied droit le long de la ligne de touche (77e).

Kevin Danso

Impérial dans les duels (10 duels remportés sur 12) et propre dans la relance, Kevin Danso a rendu une très belle copie.

Les Flops

Gaël Kakuta

Perdant 23 des 42 ballons qu’il a touché durant la rencontre, Gaël Kakuta a eu un déchet technique inhabituel.

Arnaud Kalimuendo

Aligné seul à la pointe de l’attaque lensoise, Arnaud Kalimuendo n’a pas pesé sur le match, ne tentant aucun tir en 80 minutes disputées.

🏁 Ce groupe a un cœur immense ❤️💛 Menés au score jusqu'à la 74e minute, les Sang et Or ont su rester réalistes pour complètement inverser la tendance dans cette rencontre ! Un succès ô combien important pour se rapprocher du top 5.@AngersSCO 1⃣-2⃣ @RCLens #SCORCL pic.twitter.com/LCmx0kyo5N — Racing Club de Lens (@RCLens) February 27, 2022