AS Monaco - RC Lens (0-3) : le coup tactique magistral de Franck Haise

Et dire qu'au printemps, quand les dirigeants du RC Lens l'ont nommé à la tête de l'équipe pour remplacer Philippe Montanier, beaucoup ont douté de Franck Haise… Même à l'intersaison, après une campagne de matches amicaux peu convaincantes, il restait des sceptiques craignant que le coach, inexpérimenté à ce niveau, ne renvoie le promu en Ligue 2. Mais trois mois et demi après le début du championnat, Haise fait désormais l'unanimité. Parce qu'il réussit régulièrement, comme ce soir à Monaco, des coups tactiques payants.

Jouer haut pour bloquer l'ASM

Auteur de l'ouverture du score à Louis-II dès la 1ère minute, Issiaga Sylla a expliqué au micro de Canal+ quel avait été le plan de son coach : « On savait que le match serait difficile pour nous. On a travaillé pour gagner ce match. Monaco est une équipe offensive et donc nous avons joué plus haut. On n’a pas encore terminé, il nous reste 2 matches. Il faut aller à Metz avec le même état d’esprit et prendre des points là-bas aussi. Sur le but, on travaille ça souvent avec Clément à l’entraînement et je lui demande souvent ce genre de ballon au deuxième poteau ».

Grâce à ce magnifique succès signé Franck Haise, le Racing Club de Lens est aujourd'hui 7e de Ligue 1. A seulement trois longueurs de la 4e place, synonyme d'Europa League. Au rythme où vont les choses, il n'est désormais plus interdit aux Sang et Or de rêver à une nouvelle apothéose en fin de saison, un an après la remontée !