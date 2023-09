AS Monaco – RC Lens : la tête à l’envers, les Sang et Or prennent une fessée !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens à la peine. Ce samedi, Lens s’est incliné sur la pelouse de Monaco sur le score de 3 à 0. Singo (24’), Golovine (36’) et Maripan (59’) sont les buteurs de l’ASM ce soir. En difficultés techniquement et en dessous dans les duels, les Sang et Or n’ont pas existé. Une prestation inquiétante qui confirme le mauvais début de saison des Lensois.

Une réaction attendue

Les hommes de Franck Haise ont été en dessous de tout, méconnaissables en rapport avec la saison passée. Après la 4e journée, le RC Lens pointe à la 17e place et l’état d’urgence peut être déclaré dans le club du Nord. Pour les Sang et Or, le prochain rendez-vous sera le 17 septembre pour la réception de Metz avant de débuter la Ligue des Champions. Une réaction rapide serait la bienvenue à l’approche de la plus difficile de toutes les compétitions…

Nette victoire de l'@AS_Monaco ⚡️



Les chiffres de ce #ASMRCL à la loupe 🔍 pic.twitter.com/VfMK8VBHuK — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 2, 2023

