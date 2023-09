AS Monaco - RC Lens : les compos sont tombées !

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Après OL - PSG, le match entre l'AS Monaco et le RC Lens est l'autre choc de la quatrième journée de Ligue 1 ! Avec seulement 1 point au compteur, le RCL est en mauvaise posture tandis que l'ASM est leader au classement au coup d'envoi de cette quatrième journée. À une heure du coup d'envoi, on connaît les onze de départs choisis par Adi Hütter et Franck Haise. AS Monaco : Köhn - Singo, Magassa, Maripan - Vanderson, Fofana, Camara, Henrique - Minamino, Ben Yedder (c), Golovin. RC Lens : Samba (c) - Gradit, Danso, Medina - Sotoca, Abdul Samed, Spierings, Haïdara - Fulgini, Wahi, Thomasson. #ASMRCL, c'est dans une heure !⌛️



Voici 𝐥𝐞𝐬 1⃣1⃣ 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 choisis par Franck Haise pour débuter face à l'@AS_Monaco !



➡️ @MassadioHaidara, Stijn Spierings et Elye Wahi intègrent le onze par rapport à celui de la J3⃣.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/M1Tnzo7Pod — Racing Club de Lens (@RCLens) September 2, 2023 👥 Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 🆚 @RCLens



‣ #ASMRCL pic.twitter.com/ljbgOaYtvs — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 2, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Après OL - PSG, le match entre l'AS Monaco et le RC Lens est l'autre choc de la quatrième journée de Ligue 1 ! À une heure du coup d'envoi, on connaît les onze de départs choisis par Adi Hütter et Franck Haise.

Fabien Chorlet

Rédacteur