ASSE, FC Nantes, OM, PSG, RC Lens : et le club le plus avantagé par le VAR est...

Le classement, pour le moins original, a été donné par nos confrères de l'Equipe. Qui a donc voulu savoir, après 12 journées de Ligue 1, que était le club qui avait le plus profité des décisions du VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage. Il s'agit de l'AS Monaco, avec 5 décisions en sa faveur et aucune en sa défaveur. Plutôt cocasse quand on sait que l'ASM avait été, la saison passée, le club le plus mal loti avec les décisions prises dans le car des arbitres assistants.

L'OM est au second rang du classement, avec 4 décisions en sa faveur, une contre. Le Stade Rennais est en 5e position (2/0), le RC Lens 6e (4/3), l'ASSE au 9e rang (3/2). Parmi les mal classés, on compte notamment l'OL (16e), avec 3 décisions favorables contre 5 défavorables. Quant au FC Nantes et au PSG, ils ferment la marche avec - 3 pour les Canaris (3/6) et autant pour les Parisiens (1-4).