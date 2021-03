ASSE, RC Lens : Florent Sotoca, aussi, avertit les Verts

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face au Dijon FCO

Deux équipes et surtout pas le même niveau. Alors que le RC Lens réussit une saison admirable pour son retour au sein de l'élite, l'ASSE, ellebafoeu son football depuis des mois, incapable de s'extirper de la zone rouge. Enième démonstration de l'écart abyssal qui existe entre les deux équipes, leurs performances ce dimanche, avec une défaite des Verts à Lorient, alors qu'ils menaient à la pause, et un match nul des Sang et Or, alors que eux étaient menés de 2 buts en début de match.

Mercredi, les deux clubs se retrouvent au stade Geoffroy-Guichard. Et du côté lensois, on attend le rendez-vous avec impatience. Tel est le discours de l'attaquant Florent Sotoca, semblable à celui de son entraîneur Franck Haise.

"Notre état d’esprit nous permet de ne pas lâcher. On mérite ce point. Si on marque avant, il y a la place pour gagner. La série se poursuit à l’extérieur. Il y a de la joie de vivre dans le groupe, maintenant on espère gagner mercredi à Saint-Etienne."