ASSE - RC Lens : Haise annonce un forfait de poids et un choix fort dans son onze

Franck Haise a donné des nouvelles de son groupe en annonçant les forfaits de Gaël Kakuta, d’Ignatius Ganago et d’Issiaga Sylla. Cheick Doucouré est quant à lui suspendu contre l’ASSE (19h), ce qui va amener le coach du RC Lens à titulariser Yannick Cahuzac dans l’entrejeu.

« Cahuzac est un capitaine qui joue moins à cause de la concurrence mais je n’oublie pas qu’il a joué beaucoup de matches. Demain, il sera notre capitaine sur le terrain. Son statut n’a pas changé, a-t-il affirmé. Il y a une possibilité de passer au 4-3-3, comme on l’a déjà fait en cours de match. Il y a différentes solutions pour le match de demain. »

« On a encore beaucoup d’axes de progression »

Une fois n’est pas coutume, le coach du RC Lens a adressé un petit tacle à ses joueurs sur leur manque de constance pendant les matches. « Il faut être concentré sur les temps faibles. À Angers, on se retrouve par exemple menés alors qu’il ne s’est rien passé. Il y a de la frustration de prendre des buts comme ça, a-t-il poursuivi. On fait beaucoup de bonnes choses mais avec les handicaps qu’on se crée... Sans cela, on sera encore plus haut en termes de points. Sur ce que les joueurs ont déjà montré, il y a beaucoup de caractère et de personnalité. Je n’ai pas d’inquiétude de côté-là mais je parle de continuer à jouer comme on le fait mais en gommant nos erreurs. Des erreurs, on en fait beaucoup et on ne concrétise pas toujours nos occasions. On voit qu’on a encore beaucoup d’axes de progression. »

Haise voit une équipe de l'ASSE plus solide qu'à l'aller

Lancé enfin sur la méthode Claude Puel à l’ASSE, qui a lancé des jeunes sans les résultats escomptés, Haise est resté méfiant. « L’ASSE ? Je ne sais pas sil y a une recette miracle entre les jeunes et les moins jeunes, chacun doit trouver sa place et apporter ses qualités, a-t-il enchaîné. Mais quand je vois ce que produit l’ASSE, on voit qu’ils ont retrouvé beaucoup de solidité. Le travail de tout le staff paye, je ne suis pas étonné. Dans cette équipe, il y a de bons éléments quels que soient les joueurs, jeunes ou moins jeunes. »