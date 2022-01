ASSE - RC Lens : Haise fait la morale à ses joueurs et a de la peine pour les Verts

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Grâce à des buts de Florian Sotoca (77e) et Seko Fofana (90+5e), le RC Lens a arraché la victoire ce samedi sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne (2-1), pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. L'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, espère que cette rencontre servira de leçon à ses joueurs.

"Cette victoire est précieuse, elle a mis du temps à se dessiner, car on n’a pas fait les choses qu’il fallait faire en première période. Après, il y a un adversaire qui a tout donné. Je tiens à souligner que le scénario est cruel pour eux par rapport aux efforts fournis. Nous en avons fourni pendant 45 minutes, mais eux en ont fourni pendant 90. Je suis satisfait du résultat, mais la manière sur la première mi-temps n’est pas suffisante. Physiquement, nous avons fait plus d’efforts pour nous démarquer plus vite avec plus de pressing, de contre pressing. Tout ce qu’il faut faire pour gagner un match. On le gagne, car Saint-Etienne est amoindri. Ce n’est pas des choses qu’il faut renouveler. Sur deux, trois actions en première période, quand on fait les choses simplement avec vitesse et de manière simple, on était en mesure de leur poser des problèmes, mais c’était trop peu. C’est une bonne leçon, car ça se termine avec le sourire pour nous, mais ça doit rester une leçon", a confié Franck Haise au micro d'Amazon Prime Vidéo.

🏁 Au finish ! Au terme d'une partie où ils auront été moins flamboyants qu'à l'accoutumée, les Lensois se sont appuyés sur d'autres vertus, et notamment cette faculté à ne jamais lâcher, pour signer un succès teinté de réalisme 💪@ASSEofficiel 1⃣-2⃣ @RCLens#ASSERCL pic.twitter.com/yeHZSXjXX5 — Racing Club de Lens (@RCLens) January 15, 2022