ASSE - RC Lens : la LFP a commis une belle boulette avec un Sang et Or

Ibrahima Baldé a 31 ans. Il est né à Pikine, au Sénégal, et a connu un parcours incroyable puisqu'il a été formé en Argentine (Argentinos, Velez) avant de jouer en Espagne (Atlético, Numancia, Osasuna), en Russie (Krasnodar), en France (Reims), en Roumanie (Cluj) et enfin en Turquie. Actuellement, il porte les couleurs de Giresunspor, en Deuxième division. Mais la LFP l'a vêtu, pendant dix minutes, de sang et d'or ce soir.

En effet, sur la première feuille de match distribuée aux médias avant Saint-Etienne-Lens, le onze artésien comportait un Ibrahima Baldé. Il s'agissait bien évidemment de Loïc Badé. La deuxième version avait rectifié cette erreur concernant le défenseur central de 20 ans, annoncé du côté de l'AC Milan la saison prochaine. Une boulette à un nom, passe encore. Mais un prénom erroné et un nom écorché, c'est rarissime !