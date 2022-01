ASSE - RC Lens : les Verts ont fait entrer Clauss dans l’Histoire avant l'OM

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens a renversé l'ASSE samedi en s'imposant à Geoffroy-Guichard (2-1) malgré l'ouverture du score de Ryad Boudebouz. Un missile de Seko Fofana a offert la victoire aux Sang et Or, alors que Florian Sotoca avait égalisé sur un corner de Jonathan Clauss, de la tête, peu après son entrée en jeu.

Cette passe décisive de Clauss est la 9e de la saison pour le piston du RCL. Et le site PokerStars le révèle : aucun défenseur n'avait délivré 9 passes décisives après 21 journées en L1 avant le Lensois. L'OM, qui se déplace à Bollaert samedi pour le compte de la 22e journée de L1 (21h), est prévenu.

