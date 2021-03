ASSE - RC Lens (2-3) : réajustement tactique, efficacité, entrants... Haise donne la recette des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Victorieux face aux Verts (3-2), et cinquième au classement, le RC Lens est le véritable poil à gratter de cette Ligue 1. Sur le site du RCL, Franck Haise s'est félicité de la performance de ses ouailles : "Je veux bien que ce ne soit pas simple comme ce soir et que l’on remporte beaucoup de matches. On a été efficaces très vite. On a prévu d’avoir un bloc compact, un peu moins haut que d’habitude. On a un peu trop reculé sur le dernier quart d’heure de la première mi-temps qui leur a amené des situations et de la confiance."

À la pause, le coach des Sang et Or avoue avoir changé son approche : "On a bien attaqué cette 2e mi-temps avec une première ligne plus active qui a gêné les relances adverses et une bonne organisation derrière. Ils ont amené des centres, des coups de pieds arrêtés. Mais on a été plus près sur nos contres de marquer le 3e but qui a eu un peu de mal à venir. Il est venu avec les 3 entrants associés sur ce 3e but. C’est une belle victoire à Saint-Etienne. Des endroits où il fait du bien de gagner."

Avant de revenir sur la réduction du score de l'ASSE avec Moukoudi : "Ce premier but de Saint-Etienne ? On avait trop reculé, la pression se faisait moins sur le porteur ce qui leur permettait de plus avancer et d’amener des ballons devant le but. C’était assez logique qu’ils reviennent à 2-1. Le plus important était d’avoir une 2e mi-temps différente. Les Stéphanois ont jeté leurs armes jusqu’au bout mais je n’étais pas inquiet car je savais qu’on avait du répondant et que l’on était plus proches de ce 3e but. En seconde période, nous avons un bloc médian mais actif, prêt à sortir à chaque fois. On a vu des 5 contre 3, des attaques à 6, je pense qu’il y a un penalty non sifflé sur la tête de Simon. Le gardien lui donne un coup de poing. On aurait pu marquer plus tôt ce 3e but. La victoire est belle."