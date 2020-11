ASSE, RC Lens : Yahia fait son retour chez les Sang et Or

Partout où il est passé, de l'ASSE au RC Lens en passant par Caen, Nice, Sedan, Louhans-Cuiseaux ou Southampton, Alaeddine Yahia a laissé de bons souvenirs. A Lens en particulier. Et e n'est pas une surprise si le RCL l'accueille à nouveau, comme il l'annonce ce lundi sur son site internet. L’ex-international Tunisien vient renforcer la cellule recrutement du club artésien.

« Comme c'est le RC Lens, on fonce ! »

« J’ai été contacté par Eric Assadourian, le Directeur du centre de formation, qui au passage est un grand formateur, et on m’a exposé le projet, explique l'ancien défenseur (39 ans). J’ai réfléchi mais comme c’est le RC Lens, on fonce ! Si ça avait été ailleurs, je n’aurais sans doute pas accepté. Je sais qu’il y a beaucoup de choses à faire et j’ai la conviction que le projet est bien pensé. J’ai toujours aimé être au contact des jeunes, il faut les mettre dans les meilleures conditions. Quand j’étais joueur, j’allais très souvent les voir jouer et leur glisser un petit mot, des petites attentions comme celle-là, ça vaut mille récompenses. Ce n’est pas toujours facile pour eux au quotidien. »