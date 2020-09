Lorient - RC Lens : Badé, Medina, la victoire... Haise s'exprime sur ses Sang et Or

Chez le promu lorientais, le RC Lens a réussi à bonifier le succès acquis aux dépens des Parisiens, jeudi, à Bollaert-Delelis. Avec une deuxième victoire d'affilée (3-2), les Sang et Or entament bien leur début de saison en Ligue 1. Ils se fixent toujours l'objectif maintien. En conférence de presse, Franck Haise, le coach du RC Lens, est revenu sur des moments clefs du match.

La perfomance

"Je suis très heureux mais je ne suis pas sur un nuage. Il reste 35 journées de championnat difficiles à disputer. C’est un succès mérité sur l’ensemble du match. On s’est un peu fait peur 3-4 minutes mais je pense que sur le reste, les 3 points sont logiques. On avait bien commencé. Sur sa 1ère situation, Lorient marque. Les garçons n’ont pas paniqué. Ils savaient que ce que l’on faisait était très cohérent. Pas le temps de douter puisque l’on a assez vite égalisé et pris l’avantage. On a plutôt bien défendu et bien attaqué sur les transitions et en attaques placées. C’est de bon augure. Poursuivons notre chemin ! Le travail que l’on fait permet d’amener quelques certitudes dans le jeu aux joueurs. En plus de l’état d’esprit qu’ils affichent, ils ont des résultats. On est décomplexé car ça travaille fort et on sent que les choses avancent. " "

Sur le magnifique but de Facundo Medina

"Facundo #Medina est capable de beaucoup de choses. Il est plein d’enthousiasme et je savais qu’il pouvait marquer. Mais je ne savais pas qu’il pouvait faire d’aussi beaux ciseaux (rires !"

Sur l'expulsion de Loic Badé en fin de rencontre

"C’est dommage pour Loic Badé qui sera absent contre Bordeaux mais c’est aussi comme ça que l’on apprend."