Football Club RC Lens : nos voeux pour les Sang et Or en 2021

Sur une série impressionnante de 11 matchs sans défaite en Ligue 1, le RC Lens est un surprenant 5e au classement. Les Sang et Or se déplacent ce dimanche sur le terrain du Stade Brestois, pour le compte de la 33e journée de championnat.

Brest - Lens sur Multisports 1

Irvin Cardona et Steven Fortes Credit Photo - Icon Sport

Pour suivre Brest - Lens, nous vous invitons à vous brancher sur Multisports 1, l'une des chaînes thématiques du bouquet Canal+, à 15 heures. Si vous souhaitez suivre le match en streaming sur les chaînes du groupe Canal+ et directement par internet, c'est aussi possible ICI.