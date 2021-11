Brest - RC Lens, les compos sont tombées !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Pour qui la passe de trois ? A Francis-le-Blé cet après-midi, le Stade Brestois espère enchaîner un troisième succès pour s'éloigner de la zone rouge et quitter la 17e place. Ce qui impliquerait que le RC Lens a perdu son troisième match à l'extérieur d'affilée. Mais les Sang et Or ont impérativement besoin d'un succès pour reprendre la 2e place que lui a prise le Stade Rennais après sa victoire hier contre Montpellier (2-0). Seule une victoire permettra à Lens de repasser devant.

SB29 : Bizot - Pierre-Gabriel, Hérelle, Chardonnet (cap.), Duverne - Faivre, Belkebla, Agoumé, Honorat - Le Douaron, Mounié.

RCL : Leca - Gradit, Danso, Médina - Clauss, Fofana (cap.), Doucouré, Frankowski - Kakuta - Ganago, Jean.

🔥 Voici les 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 qui débuteront face au @SB29 !



Un 1⃣1⃣ marqué par le retour d'@ignatiusganago mais aussi par la première titularisation de Corentin Jean.#SiFierDEtreLensois #SB29RCL pic.twitter.com/69B0jwyclD — Racing Club de Lens (@RCLens) November 21, 2021