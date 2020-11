Carnet noir : Papa Bouba Diop est décédé

Après une longue malade, Papa Bouba Diop, âge seulement de 42 ans, est décédé comme le rapporte la presse sénégalaise. Depuis plusieurs mois, l'ex-international sénégalais, quart de finaliste lors de la coupe du monde 2002, était alité.

Retraité depuis 2013 et une dernière expérience à Birmingham City, Papa Bouba Diop était une légende du football sénégalais. Révélé à l'ASC Diaraf Dakar, il avait posé ses valises au RC Lens entre 2001 et 2004. À sa famille, et à ses amis, la rédaction de But Football Club souhaite ses plus sincères condoléances.