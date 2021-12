Clermont - Lens : les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Groupe quasiment identique pour Franck Haise, qui récupère Arnaud Kalimuendo de suspension, à l'occasion du déplacement en Auvergne ce mercredi. En conférence de presse, le technicien a notamment annoncé que le retour de Wesley Saïd prendrait plus de temps que prévu.

Les absents du côté de Lens : Machado, Saïd (blessés).

Kalimuendo de retour dans le onze ?

Côté Clermontois, Pascal Gastien doit faire sans plusieurs joueurs majeurs comme Cédric Hountondji ou encore Elbasan Rashani. S'il a réalisé un match en demi-teinte à Reims dimanche, Ouparine Djoco pourrait enchaîner un deuxième match dans les buts à la place d'Arthur Desmas.

Les absents du côté de Clermont : Hountondji, Busquets, Rashani (blessés), Phojo (reprise).

Clermont : Djoco - Zedadka, Billong, Ogier (cap.), N'Simba - Gastien, Abdul Samed (ou Iglesias) - Dossou, Berthomier, Allevinah - Bayo.

Lens : Leca - Gradit, Danso, Medina (ou Haïdara) - Clauss, Doucouré, Se.Fofana (cap.), Frankowski - Kakuta - Kalimuendo, Sotoca.