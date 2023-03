Clermont - RC Lens : les compos sont tombées

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Clermont : Diaw, Konaté, Wieteska, Ogier, Allevinah, Magnin, Gonalons, Borges, Maurer, Andric, Cham. RC Lens : En l'absence de Facundo Medina, Franck haise semble repartir sur un onze de départ articulé autour d'un 4-3-3. Voici la composition du #RCLens pour le déplacement à Clermont à 13h. Match à suivre sur https://t.co/LLpOuK04wh. Que pensez-vous de ce onze ? #CF63RCL pic.twitter.com/zSgLmA5yUa — Lensois.com Live (@LensoisComLive) March 12, 2023

Pour résumer Clermont accueille le RC Lens pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 (13h). Voici les compositions des deux équipes de départ au coup d’envoi de la rencontre avec quelques petites surprises de la part des deux équipes.

Bastien Aubert

Rédacteur

