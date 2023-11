Clermont – RC Lens : Haise et Gastien se sont branchés dans le couloir, les images ont fuité !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Si on a senti, au micro de Prime Vidéo, que la tension était encore vive entre Franck Haise et Pascal Gastien à l'issue du match Clermont – RC Lens (0-3), les images dévoilées par Canal+ à la mi-temps de la rencontre ont mis en avant la tension extrême entre les deux techniciens. « A chaque fois, tu fous le bordel » En donnant la version des faits de son exclusion, le coach auvergnat a omis d'évoquer certains détails… comme le fait qu'il a dit à plusieurs reprises « ta gueule » au banc des Sang et Or avant que Monsieur Millot ne l'expulse. En rentrant au vestiaire et en réponse à la colère de son aîné, Franck Haise l'a mouché : « Non mais Pascal, à chaque fois qu'on vient ici, tu fous le bordel. A chaque fois ». Réponse de Pascal Gastien : « Ce n'est pas moi qui fous le bordel ». Kombouaré l'an dernier, Haise cette saison ... À un moment donné, faudra qu'on parle de l'attitude de Pascal Gastien. #CF63RCL pic.twitter.com/8FDhZy8Ba5 — Alexandre Corboz (@AlexCorboz) November 25, 2023 Pour résumer Le ton est monté entre Franck Haise et Pascal Gastien hier à la mi-temps de Clermont - RC Lens (0-3). Les caméras de Canal+ ont capté le moment où le manager lensois a livré ses quatre vérités à l'Auvergnat après son exclusion.

