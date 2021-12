Clermont - RC Lens : les 3 enseignements du nouveau match nul des Sang et Or

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Troisième match sans victoire pour le RC Lens

Giflé à Brest (4-0) puis accroché sur sa pelouse par le SCO d'Angers (2-2) lors des deux derniers matchs, le RC Lens n'a pas retrouvé le chemin de la victoire en Auvergne, confirmant sa mauvaise passe du moment.

Fofana omniprésent

Auteur du deuxième but lensois d’un tir à ras-de-terre du plat du pied droit (48e), Seko Fofana a été le meilleur Sang et Or de cette rencontre. En plus d’inscrire son 4e but de la saison en Ligue 1, le milieu de terrain ivoirien a impressionné par son volume de jeu et sa qualité de passes.

Un match sans pour Kalimuendo

Remplacé par Ignatius Ganago dès la 69e minute, Arnaud Kalimuendo, qui faisait son retour de suspension, a été transparent, ne tentant aucune frappe durant la rencontre. En plus de cela, l’attaquant prêté par le Paris Saint-Germain a perdu un nombre incalculable de ballons.

🏁 Dans un match très engagé, face à une équipe Clermontoise particulièrement accrocheuse, le Racing signe un match nul après avoir mené deux fois au score.@ClermontFoot 2⃣-2⃣ @RCLens



⚽️ Gastien (csc, 13')

⚽️ Fofana (47')#CF63RCL pic.twitter.com/kI9F6GFihU — Racing Club de Lens (@RCLens) December 1, 2021