Défaite rageante pour le RC Lens, carton pour le Real Madrid

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Soirée terriblement frustrante pour le RC Lens, qui a été battu à Eindhoven par le PSV (0-1) après avoir réussi un très bon match. Les deux équipe se sont rendues coup pour coup mais ce sont les Néerlandais qui ont été les plus réalistes, Luuk De Jong ayant inscrit l'unique but de la partie à la 12e minute. De son côté, le Real Madrid a disposé de Braga non sans avoir connu un début mouvementé puisque Kepa, annoncé titulaire, s'est blessé pendant l'échauffement et a été remplacé par Lunyn, qui a détourné un pénalty d'entrée de jeu ! Les Merengue se sont imposés 3-0 grâce à des buts de Diaz (27e), Vinicius Jr (58e) et Rodrygo (61e). Groupe A :

Bayern Munich 2-1 Galatasaray

FC Copenhague 3-3 Manchester United Groupe B :

PSV Eindhoven 1-0 RC Lens

Arsenal 2-0 FC Séville Groupe C :

Napoli 1-1 Union Berlin

Real Madrid 3-0 Sporting Braga Groupe D :

Real Sociedad 3-1 Benfica Lisbonne

RC Leipzig 0-1 Inter Milan Pour résumer Le RC Lens s'est incliné sur la pelouse du PSV Eindhoven (0-1) ce soir au terme d'une prestation qui méritait mieux. Le Real Madrid, lui, a disposé de Braga (3-0). Voici tous les résultats d'une soirée où il n'y a pas eu de surprise.

Raphaël Nouet

Rédacteur