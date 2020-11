Dijon FCO – RC Lens : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match à la TV et en streaming ?

Révélation du début de saison, le RC Lens est depuis rentré dans le rang au classement (11e avec 14 points). Il faut dire que les Sang et Or, durement frappés par le Covid-19 ont dû composer avec le report de ses matches contre Nantes et à Marseille, qu'ils ont chuté lourdement dans leur derby du Nord à Lille (0-4) avant d'arracher un match nul spectaculaire contre Reims avant la trêve (4-4).

Le Racing à l'affiche du premier canal de Téléfoot

Ce dimanche, c'est le Dijon FCO, lanterne rouge de Ligue 1 et qui n'a pas gagné un seul de ses dix premiers matches, qui se présente face au Racing. Un adversaire qui vient tout juste de changer d'entraîneur avec la nomination de David Linares à la place de Stéphane Jobard et qui ne se présente pas en victime expiatoire pour les Sang et Or.

Pour ce match où il faudra être très vigilant, les supporters lensois sont invités à se brancher sur la chaîne Téléfoot Stadium 1 pour suivre cette rencontre en intégralité dès 15 heures. Si vous souhaitez suivre le match en streaming sur Téléfoot et directement par internet, c'est aussi possible ICI.