51. Tel est le nombre de buts désormais inscrits par Olivier Giroud sous le maillot bleu de l'équipe de France. Ce qui permet à l'actuel buteur du Milan AC de rejoindre Thierry Henry au classement des meilleurs réalisateurs français. Une performance saluée comme elle se doit par Franck Haise, l'entraîneur du RC Lens. Qui, pour l'Equipe, est revenu sur le rendement de l'attaquant. "Giroud est incroyable. 51 buts en équipe de France, le record de Thierry Henry, ce n’est pas une anecdote de match. Longtemps, il n’a pas eu d’espace, mais il a toujours été bon dans son positionnement. Et comme d’habitude, à force de peser et d’appuyer, il a fini par se libérer et marquer(...) Je suis sa carrière depuis un moment, j’aime ces carrières atypiques, un peu difficiles, heurtées. Toutes ces années au plus haut niveau, cette efficacité, cette résilience." C'est dit.

Pour résumer Consultant pour le groupe l'Equipe tout au long de la Coupe du monde au Qatar, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a bien entendu assisté au premier match victorieux de l'équipe de France face à l'Australie, 4-1. Et s'est enflammé sur un joueur des Bleus.

