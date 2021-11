Equipe de France, RC Lens : Clauss en Bleu, ce qu'il en pense vraiment

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Difficile de ne pas en parler. Tant il incarne, à merveille, l'excellent début de saison du RC Lens. Lui, et vous l'aurez sans doute compris, c'est Jonathan Clauss, le latéral droit de Franck Haise, qui n'en finit plus d'impressionner son monde. Auteur de deux buts et de six passes décisives après 13 journées de championnat, Clauss est désormais évoqué dans le groupe France. Sans que Didier Deschamps, pour le moment, ne convoque le joueur.

De nombreux observateurs ont donné leur opinion sur le sujet, mais qu'en pense l'intéressé ? Réponse sur les ondes de RMC.

"Je ne vois pas pourquoi je devrais être déçu. J’y suis attentif, oui et même de plus en plus, parce que beaucoup de gens en parlent. Je regarde un peu plus attentivement mais tout en gardant ce recul. Je ne fais pas de fixette, je me tiens informé mais sans être borné dessus. [...] Si je n’y suis pas, c’est que j’ai encore des étapes à franchir. Mais au moins, je suis sur le bon chemin, et c’est le plus important."