Équipe de France : Samba réagit à sa convocation, le vestiaire du RC Lens explose !

Préféré à son homologue du FC Nantes, le gardien du RC Lens, Brice Samba, a été convoqué pour la première fois de sa carrière par Didier Deschamps en équipe de France. Sur son compte Instagram, l'ancien portier de l'Olympique de Marseille a partagé son bonheur et sa fierté d'être convoqué chez les Bleus. "Tellement fier d'avoir été appelé pour rejoindre ce groupe. Je veux vraiment remercier tous les gens qui ont cru en moi depuis ces années, et m'ont aidé à atteindre en partie mon rêve aujourd'hui. À Lens et dans mes précédents clubs, entraîneurs, staff, coéquipiers, famille et amis, mais aussi vous tous supporters. Merci de m'avoir donné la force d'arriver jusque là. Gloire et honneur à mon Dieu Jésus-Christ de Nazareth. One more step (une étape de plus)." Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brice-Lauriche Samba (@brice_samba1)

La joie de Samba et de ses coéquipiers du RC Lens

Présent avec ses coéquipiers dans le vestiaire lensois au moment de l'annonce de la liste de Didier Deschamps, Brice Samba a fêté sa première convocation chez les Bleus dans une belle ambiance, comme on peut le voir sur une vidéo publiée par le club artésien sur son compte Twitter.

Fabien Chorlet

Rédacteur