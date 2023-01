ESTAC - RC Lens : les Sang et Or sauvent un point à Troyes

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens a ramené un point ce samedi de Troyes (1-0). Après un premier acte sans but, l'ESTAC a ouvert le score au retour des vestiaires par l'intermédiaire de Yasser Larouci (50e) avant qu'Adrien Thomasson n'égalise pour les Sang et Or en fin de match (88e). Au classement, les hommes de Franck Haise restent deuxièmes mais peuvent se faire doubler par l’Olympique de Marseille en cas de victoire ce samedi des Olympiens contre l’AS Monaco. 🏁 Le Racing refuse la défaite 😤



Menés au score contre le cours du jeu, les Sang et Or se sont démenés jusque dans les derniers instants pour arracher l'égalisation. Les Artésiens poursuivent leur série de matchs sans défaite.@estac_officiel 1⃣-1⃣ @RCLens #ESTACRCL pic.twitter.com/QgTf1QnK8J — Racing Club de Lens (@RCLens) January 28, 2023

Pour résumer Le RC Lens a arraché le match nul sur la pelouse de Troyes (1-1), à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1. Adrien Thomasson (88e) a répondu à l'ouverture du score de Yasser Larouci (50e).

Fabien Chorlet

Rédacteur

