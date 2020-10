FC Barcelone, RC Lens : Medina a joué avec l’Argentine, Messi s’est embrouillé !

Les qualifications à la Coupe du Monde 2022 ne seront pas une simple formalité pour l’Argentine. Déjà peu emballante vendredi lors de sa victoire inaugurale face à l'Équateur (1-0), l’Albiceleste n'a pas vraiment rassuré en Bolivie hier soir, malgré un nouveau succès (2-1).

Première sélection pour le Lensois Medina

En dépit d'un onze offensif et compétitif et un adversaire plutôt faible, les coéquipiers de Lionel Messi n’ont jamais élevé leur niveau (3 tirs cadrés). Il a fallu un mauvais dégagement adverse et un contre de Lautaro et une frappe puissante de Correa pour égaliser et s’imposer en fin de match. Preuve de leur fébrilité manifeste : les hommes de Lionel Scaloni ont terminé la rencontre avec cinq défenseurs, dont le joueur du RC Lens Facundo Medina, qui a fêté sa première sélection en remplaçant Lautaro (89e).

« Qu’est-ce qu’il t’arrive le chauve ? »

Autre détail qui montre la tension argentine : Messi s’est pris le bec avec un assistant de la sélection bolivienne au coup de sifflet final « Qu’est-ce qu’il t’arrive le chauve ? » aurait lâché l’attaquant du FC Barcelone à l'intéressé avant que l’affaire ne tourne au vinaigre. Même Sergio Agüero s’en est mêlé sur les réseaux sociaux après coup...