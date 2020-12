FC Barcelone : un crack du RC Lens fait de l'ombre à l'explosion d'Ansu Fati

Depuis le 7 novembre dernier et une large victoire face au Bétis Séville (5-2), Ansu Fati manque à l'appel du côté du FC Barcelone. Freiné par une blessure, le prodige du Barça a vu son ascension se stopper net. Pourtant, Fati était parti sur des grosses bases, avec notamment quatre buts inscrits en sept apparitions en Liga.

A tout juste 18 ans, Ansu Fati est donc attendu avec impatience pour confirmer ses bonnes dispositions. Mais en attendant, cette pause forcée permet à d'autres de lui voler la vedette dans la catégorie talent précoce. Et notamment un certain... Arnaud Kalimuendo !

Kalimuendo, jeune le plus prolifique avec Ansu Fati

L'attaquant du RC Lens réalise en effet des premiers pas impressionnants en Ligue 1 sous le maillot des Sang et Or. Depuis son arrivée en prêt du PSG, le jeune buteur a marqué quatre fois pour neuf apparitions dont cinq titularisations. Avec un but toutes les 106 minutes, son efficacité est déjà désarmante.

Surtout, Opta a souligné que sur les cinq grands championnats, Kalimuendo est le buteur le plus prolifique des joueurs nés au 21e siècle (donc à partir de 2001) à égalité avec Ansu Fati. De quoi confirmer qu'un avenir radieux s'offre à lui.