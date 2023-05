FC Lorient – RC Lens, les compos sont tombées

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Pour ce match qui offre la voie royale à ses Sang et Or pour la Ligue des Champions, Franck Haise est privé de ses blessés longue durée (Cabot, Fariñez) mais également de son patron de défense Kévin Danso (suspendu). Le coach lensois a fait son choix dans la réorganisation de sa défense à trois. Du côté des Merlus de Régis Le Bris, Vito Mannone et Igor Silva sont blessés. On notera qu'Adil Aouchiche est écarté, tout comme Stéphane Diarra.

Onana en défense centrale

FC Lorient : Mvogo – B.Meïté, Talbi, Le Goff – Kalulu, Innocent, Abergel (cap.), Yongwa – Faivre, Le Fée – I.Koné.

RC Lens : Samba – Gradit, Onana, Medina – Frankowski, Abdul Samed, S.Fofana (cap.), Machado – Sotoca, Openda, Thomasson.

Pour résumer Ce dimanche en fin d'après-midi, le RC Lens a l'occasion de faire le trou sur l'OM pour la deuxième place et de retarder le titre du PSG en cas de succès à Lorient. Voici le onze choisi par Franck Haise pour cette occasion.

