RC Lens - FC Metz (2-1) : Cahuzac, sa réaction à la mi-temps

Sur la performance de son équipe

"On est bien rentrés dans le match. On n’était pas en danger. On a eu une période difficile après le but. On a su repasser devant. On a de la maîtrise. C’est une équipe avec un gros bloc, c’est difficile à les désorganiser. Il faut qu’on garde cette équilibre pour la seconde période."

Sur son but

"Je suis à un mètre cinquante de la ligne, je me suis concentré pour la mettre. D’habitude, je les mets plus dehors que dedans (rires)."