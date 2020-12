FC Metz - RC Lens (2-0) : Cahuzac fustige l'attitude de son équipe

De haut en bas en trois jours. Euphorique après son succès à Monaco (3-0) mercredi, le Racing Club de Lens est descendu de son petit nuage à Metz (0-2) hier. Les Lorrains ont profité des lacunes actuelles des Sang et Or pour remporter un succès au final mérité. Après la partie, Franck Haise a regretté la passivité de son équipe sur les coups de pied arrêtés. Son capitaine, Yannick Cahuzac, a dit exactement la même chose mais lui est allé plus loin en pointant un problème d'état d'esprit.

"Un état d'esprit à travailler"

« On a très mal géré ces phases, c’est tout un état d’esprit à travailler », a déclaré l'ancien Bastiais. Sous-entendu : les Sang et Or manquent d'agressivité dans les zones de vérité, ce qui est assez surprenant puisqu'il s'agit des valeurs traditionnelles du club mais aussi des qualités premières des promus en Ligue 1.

Simple coup de moins bien excusable en cette période chargée ou mal plus profond ? L'avenir le dira. Mais le simple fait que Yannick Cahuzac et Franck Haise aient tiré la sonnette d'alarme devrait suffire à régler le problème.