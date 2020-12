FC Metz - RC Lens (2-0) : Haise a ciblé le mal des Sang et Or face au bloc bas

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face à Reims

Invité à expliquer le scénario de Metz – Lens (2-0), Franck Haise estime que ses Sang et Or n'ont pas démérité : « En première mi-temps, il manquait la petite étincelle et comme en plus on a pris le premier but sur un contre, sur du jeu direct, avec une mauvaise appréciation de la trajectoire, cela ne pardonne pas face à une équipe comme ça. A 0-0, c'est compliqué mais alors quand elle mène, c'est encore plus dur... En deuxième mi-temps, avec les entrants, c'était mieux. Je pense qu'on aurait mérité d'égaliser mais comme on ne l'a pas fait, on est resté à la merci de cette équipe », a-t-il déploré.

« Il y a des choses plus positives en deuxième mais pas suffisamment (…) La deuxième mi-temps est plus conforme à ce qu'on doit faire », ajoute le coach lensois qui voit des similitudes entre ce déplacement à Saint-Symphorien et les derniers couacs à Bollaert : « Cela ressemble aux scénarios qu'on a connu à domicile. On affronte des équipes qui ne jouent pas, ou peu, et attendent nos erreurs. Il ne faut pas commettre l'erreur, être efficace sur les premières situations. Il y a encore du travail ».

Optimiste et fier de ses hommes, Franck Haise s'est déjà tourné vers la réception de Brest mercredi, un match où il « vise la huitième victoire de la première phase ».