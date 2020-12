FC Metz - RC Lens (2-0) : Ménès a relevé un problème oublié par Haise

Revigoré par son large succès à Monaco (3-0) mercredi, le Racing Club de Lens s'est présenté hier à Saint-Symphorien prudent mais confiant. Quatre-vingt dix minutes plus tard, il était abattu, défait par des Messins plus réalistes (0-2). En conférence de presse, l'entraîneur du Racing, Franck Haise, a pointé du doigt le manque d'agressivité de ses hommes sur les coups de pied arrêtés ainsi qu'une domination stérile. Mais pour Pierre Ménès, le problème pourrait résider ailleurs…

"Une équipe de Lens émoussée"

"Dans le match d’ouverture à 17 heures, Metz a battu une équipe de Lens émoussée, a estimé le journaliste de Canal+ sur son blog. Même si les Sang et Or ont plutôt dominé et tenu le ballon, ils manquaient trop de fraîcheur et de précision. Le premier but lorrain a été inscrit par Nguette sur un ballon contré - Leca était dessus sinon - et le second par l’excellent Boulaya d’une jolie frappe croisée en fin de match. On parle beaucoup de Lens, parce que c’est un promu et parce que c’est Lens. Mais on s’aperçoit qu’au classement, il n’y a qu’un point d’écart entre les deux équipes et Metz réalise aussi un parcours intéressant, surtout connaissant les gros pépins qui ont touché le club dans le secteur offensif entre la blessure de Niane et la vente de Diallo à Strasbourg dans les derniers jours du mercato."

Si l'analyse de Ménès est juste, la trêve hivernale fera donc le plus grand bien aux Sang et Or. A qui un dernier effort est réclamé mercredi lors de la réception du Stade Brestois.