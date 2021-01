FC Nantes - RC Lens (1-1) : les Sang et Or regonflés à bloc avant l’OM

Le RC Lens a déjà mis fin à l’hémorragie. Après deux défaites d’affilée, les hommes de Franck Haise ont su se faire violence pour prendre un point devant le FC Nantes hier après avoir pourtant encore été menés au score sur un penalty transformé par Imran Louza (1-1).

« Je suis content et fier de mon équipe, parce qu'on ne s'est pas précipité. On savait qu'on avait le temps et la capacité pour revenir. Je trouve qu'on a fait un match cohérent, on stoppe notre spirale négative, a analysé Yannick Cahuzac. On prend un point, un bon point qui va nous redonner de la confiance, et j'espère qu'on pourra repartir de l'avant. On était dans une mauvaise phase, pas trop dans le contenu parce qu'on arrivait à montrer certaines choses, mais on n'avançait pas mathématiquement. Prendre un point ici, c'est une bonne chose, et le contenu est correct. Il faut continuer comme ça, être encore plus exigeant au quotidien pour travailler, et je pense qu'on fera une bonne saison. »

« On a un sentiment positif »

Avant de se mesurer à l’OM, mercredi en match en retard de la 9e journée de L1 (21h), Jonathan Clauss partage ce vent d’optimisme. « On a un sentiment positif. Après avoir été mené 1-0 à l'extérieur, après deux défaites consécutives, ça fait du bien, je pense qu'il fallait réagir, a-t-il affirmé. Repartir d'ici avec un point, c'est très positif. Il a manqué le dernier geste, comme pour le penalty. Dans le jeu et la construction des actions, on a été bon. Il aurait fallu un peu plus de maîtrise sur la dernière passe ou sur le dernier geste. On continue de travailler là-dessus. »