FC Nantes - RC Lens (2-4) : Cahuzac loue la grande force des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Le Racing Club de Lens apprécie les rencontres en milieu de semaine ! Sept jours après avoir remonté un retard de deux buts contre l'OM à Bollaert (2-2), les Sang et Or sont parvenus à renverser cet après-midi le FC Nantes (4-2) à la Beaujoire pour se qualifier pour les 16es de finale de la Coupe de France. Une force mentale que Yannick Cahuzac a loué au micro de France Télévision après la rencontre.

"Nous avons un groupe hyper cohérent, qui joue le jeu"

« C’est une victoire méritée. On a réussi à poser notre jeu. Malgré l’ouverture du score, on ne s’est pas précipité. On a réussi à revenir assez vite, c’est ce qui nous a permis de se remettre dans le match. Nous avons réussi à produire notre football. C’est encourageant. Il y a encore du travail, mais c’est bien. Depuis le début, on a un groupe hyper concerné. Tout le monde travaille au quotidien pour être plus performant. Après, le coach fait ses choix, mais nous avons un groupe hyper cohérent, qui joue le jeu. Personne ne fait la gueule et à chaque fois qu’on fait appel à quelqu’un, il répond présent. »

La belle aventure lensoise ne semble pas devoir se terminer. Toujours en course en Coupe de France, le promu peut également espérer décrocher la 5e place en championnat, synonyme de participation à la prochaine Europa League. Avec un mental, tous les espoirs sont permis !