FC Nantes - RC Lens : Haïdara laisse le statut de favori aux Canaris

RC LENS - INFO BUT ! Djaniny comme surprise du chef ?

Massadio Haïdara était présent ce vendredi en conférence de presse aux côtés de Franck Haise à deux jours du déplacement sur la pelouse du FC Nantes, dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Pour le latéral gauche des Sang et Or, son équipe n'est pas favorite lors de cette rencontre malgré la déroute ce jeudi des Canaris à Qarabag (3-0) en Ligue Europa.

"Il faut s'attendre à une équipe revancharde"

"Ce n'est pas le fait qu'ils ont eu un long déplacement qui va nous rendre favori à Nantes mais c'est sûr que c'est plus facile pour nous de préparer ce match. On a une série en cours, on n'est pas focalisé dessus mais la continuer passe par une bonne préparation. À Nantes, il faut s'attendre à une équipe revancharde. Quand tu fais un long déplacement et que tu perds 3-0, ça marque un peu, mais ils ont la chance de rejouer dans pas trop longtemps après et ils vont vouloir se rattraper. Nantes c'est toujours difficile."

