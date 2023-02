FC Nantes - RC Lens : le beau message de Haise à Ganago

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Pour la deuxième fois depuis son départ l'été dernier du RC Lens pour le FC Nantes, Ignatius Ganago, qui a subi, le 13 février dernier, la terrible perte de sa fille de 5 ans, retrouvera ce mercredi (18h15) les Sang et Or à l'occasion du quart de finale de la Coupe de France entre le FCN et le RCL.

Podcast Men's Up Life

"Ganago est quelqu'un qui est apprécié de notre vestiaire"

Présent ce lundi en conférence de presse à deux jours de cette rencontre, l'entraîneur lensois, Franck Haise, a été invité à s'exprimer sur son ancien joueur, lui adressant ses louanges. "Avoir Ignatius Ganago en face, c'est avant tout une bonne chose car nous sommes très heureux de le revoir sur les terrains surtout après ce qu'il a vécu. Gana a toujours bossé. Il avait fait un début tonitruant, mais malheureusement pour lui et nous, il avait connu une grave blessure. Elle l'a handicapé un moment et dans le foot, le vide n'existe pas, alors souvent un autre joueur apparait quand il en manque un. Mais il a toujours travaillé, il s'est toujours remis en question, il a aussi marqué des buts décisifs que ce soit en tant que titulaire ou en sortie de banc. C'est quelqu'un qui est apprécié de notre vestiaire car c'est une bonne personne."

Avant FC Nantes-RC Lens ✍️



Franck Haise et @MassadioHaidara se sont exprimés devant la presse à deux jours des quarts de finale de la @coupedefrance 👇#FCNRCL #CoupeDeFrance — Racing Club de Lens (@RCLens) February 27, 2023

Pour résumer Avant le quart de finale de la Coupe de France entre le FC Nantes et le RC Lens, Franck Haise a adressé un beau message à son ancien joueur, Ignatius Ganago, en conférence de presse.

Fabien Chorlet

Rédacteur